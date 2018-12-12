Замглавы Минземимущества РТ заявил о необходимости обновить почвенные карты Татарстана

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Рустэм Мерзакреев заявил о необходимости обновления почвенных карт республики. Соответствующее предложение прозвучало сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В республике всегда уделялось большое внимание почвенным обследованиям. До 2000 года мы довольно регулярно их проводили, каждый год обновляли почвенные карты одного-двух районов. С начала 2000-х годов полевые обследования не проводятся. Хотя мы имеем лучшие карты в России, но они постепенно начинают стареть. Последнее обновление карт мы делали в 2008 году», – сказал докладчик.

По его мнению, бездействие в этом вопросе может иметь ряд последствий. «Вот мы много говорим о неиспользовании сельхозземель. Но, наверное, не менее плохо, когда у нас почва варварски обрабатывается и падает плодородие. При этом у нас есть как собственники земельных участков, так и арендаторы. Собственники и то некачественного обрабатывают почву, а как мы контролируем арендатора? Как он использует землю, насколько упало плодородие почвы? Обследования не проводятся», – подчеркнул Мерзакреев.

Он предложил выйти на 40-летний срок обновления почвенных карт. «Даже в сложные 90-е годы мы находили средства на обследование одного-двух районов. Я считаю, что, наверное, можно пойти на 40-летний срок обновления карт. У нас 43 района. Если будем обновлять почвенные карты по одному району в год, мы обеспечим этот срок. Нам надо изыскать деньги и начать обновление почвенных карт», – отметил он.

Проблему охраны почв и ее плодородия усугубляют большая рассеченность территории республики оврагами общей протяженностью более 27 тыс. км, водная эрозия, которой подвержены около 1,4 млн га (42%) пашни, добавил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. «Соответственно, это приводит к более быстрому снижению плодородия почв. За 30 лет мы потеряли гумус на 0,2%, с 4,7% до 4,5%», – посетовал он.

Кроме того, по его словам, остается проблема кислых почв, хотя ежегодно более 70 тыс. га известкуется. «Доля кислых почв сохраняется на уровне свыше 1,4 млн га», – заметил замминистра.

В части сохранения и восстановления плодородия почвы проделана серьезная подготовительная работа, продолжил он. Например, разработана ведомственная программа «Внедрение биологической системы земледелия на территории РТ», которая заработает с 2019 года. «Ее реализация поможет приостановить истощение почв из-за недостаточного внесения минеральных и органических удобрений. В этом нам поможет полная сидерация всех паров, это ежегодно свыше 300 тыс. га, а также распашка, обновление ежегодно свыше 100 тыс. га многолетних трав», – рассказал Габдрахманов.

Говоря о цифровизации сельского хозяйства, он сообщил, что завершается внедрение первого этапа Геоинформационной системы агропромышленного комплекса РТ. При внедрении системы оцифровано и паспортизировано более 41 тыс. полей республики. «Сегодня 96% пашни Татарстана оцифровано. Совместно с Университетом Иннополис разрабатывается дополнение в ГИС АПК, которое апробировано в двух пилотных районах – Пестречинском и Сабинском – по истории использования каждого поля с 1985 года, а также восстановлена почвенная карта этих районов», – заключил докладчик.

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