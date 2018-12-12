В Нижнекамске 80 семей заселились в новый соципотечный дом

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Нижнекамске 80 семей получили ключи от долгожданных квартир в доме № 35 по улице 30 лет Победы, передает «НТР 24».

Жильцами новостройки стали бюджетники и работники предприятий. Один из заселившихся – Альбир Гафуров, сотрудник завода пластиков «Нижнекамскнефтехима». Новосел заметил, что ипотека в 7% годовых для него – это нормальные условия. Рассрочку дали на шесть лет, платить придется от 15 до 22 тыс. рублей в месяц, а предприятие выплатило за него первоначальный взнос – 10%.

Инвестором строительства выступил Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Десятиэтажный дом, построенный в 49-м микрорайоне, состоит из двух подъездов. Общая площадь квартир равняется 3,8 тыс. кв. метров.

Жильцы получили свои квартиры в чистовой отделке. Здесь установлены межкомнатные и входные двери, сантехника, система пожаротушения. Каждая квартира оборудована приборами учета. В доме также стоит современная многоуровневая система фильтрации холодной воды, так что ее можно будет пить без кипячения.

Рядом с домом расположены новая школа и детский сад. Инфраструктура вокруг еще развивается.

Процесс заселения прошел быстро – свои квартиры сегодня осмотрели все новоселы. До конца текущего года в Нижнекамске планируют сдать в эксплуатацию еще четыре дома по социальной ипотеке, новоселье отпразднуют еще 490 семей.

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