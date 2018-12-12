В Черемшане открылся универсальный спортивный зал за 109 млн рублей

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Черемшане состоялось открытие универсального спортивного зала. Средства на его строительство в размере 109 млн рублей были выделены из республиканского бюджета, пишет газета «Наш Черемшан».

Участие в церемонии открытия принял заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. Он поздравил всех с праздником и отметил, что зал открывается в символичный день, когда отмечается 25-летие Конституции России.

Вице-премьер республики подчеркнул, что строительство спортивных объектов осуществляется по единым стандартам как в городах, так и в сельской местности. «Открывающиеся объекты возводятся для населения, и вход в них должен быть доступным для всех», – подчеркнул он.

Универсальный спортзал в районном центре рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом начали строить в 2017 году. Также была облагорожена прилегающая территория.

Спортзал размерами 30 на 24 м предназначен для соревнований и тренировок: здесь можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол и даже позаниматься на 12 видах тренажеров. Второй этаж будет отведен под занятия боксом.

Шайхразиев вручил строителям, внесшим большой вклад в строительство спортзала, благодарственные письма Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.

После разрезания алой ленточки и вручения символического ключа гости прошли внутрь спортзала и смогли оценить его по достоинству. «Данный объект был очень нужен, этого события мы ждали с нетерпением. Главное – беречь его, содержать в лучшем виде и пользоваться всеми возможностями», – сказал глава района Фердинат Давлетшин.

Всего за текущий год в Татарстане сдано в эксплуатацию 13 спортивных объектов – плавательных бассейнов и универсальных спортивных залов.

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