Марат Ахметов призвал разработать жесткий документ, обязывающий иметь проекты по землеустройству

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов заявил о необходимости разработать пакет документов, которые бы обязали пользователей земель иметь проекты по землеустройству. Такое предложение он высказал сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Мы должны совместно с заинтересованными структурами разработать жесткий пакет документов, который бы обязывал иметь проект землеустройства. И, возможно, необходимо участие государства для покрытия затрат. Сельхозпредприятия должны иметь внутрихозяйственные планы, а бюджет бы субсидировал их затраты на проектирование», – сказал Ахметов.

По его мнению, эти меры «заставят товаропроизводителей и других пользователей земли относиться к ней совершенно по-другому». «Нужны действенные федеральные акты, которые бы заставили товаропроизводителей (пользователей земли, собственников или арендаторов) работать в определенных рамках, чтобы обеспечивалась сохранность плодородия и микробиологии почвы», – добавил министр.

«Земля требует особого отношения. А у нас нет жестких законодательных требований. Приходится нам, министерству, больше заниматься убеждениями, учебой, семинарами, совещаниями. Мы переживаем за состояние нашей почвы, у нее своя микробиология, и относиться к ней нужно как к живому. Мы начали биологизацию земледелия, настойчиво внедряем ее. Сельхозпредприятия, у которых потенциал позволяет, этим занимаются, но не вся республика», – подчеркнул он.

По словам Ахметова, есть собственники, которые «безобразно пользуются землей, а отобрать ее невозможно». «Земля приобретена для коммерческих целей, никак не используется. По закону нужно ждать три года, чтобы передать земли в собственность государства, а на третий год меняется собственник, еще три года ждать. Земля, например, заросла сорняком, а он дискатором прошел и все – еще три года. Мы вносили очень серьезные поправки в Госдуму, но они не проходят. К примеру, ввести большой налог за неиспользование земли», – отметил он.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ильдус Габдрахманов также посетовал, что не удалось приступить к разработке планов внутрихозяйственного землеустройства сельхозформирований, хотя многие элементы, входящие в структуру плана, реализованы по отдельности.

Отсутствие целостного плана он объяснил двумя основными причинами. Во-первых, в необходимости дополнительных финансовых средств, тогда как отдача от реализации плана будет видна только через несколько лет. «На среднее хозяйство, по нашим расчетам, нужно свыше 1 млн рублей», – заметил Габдрахманов.

Во-вторых, у землепользователей отсутствует интерес к долгосрочному планированию при непредсказуемости рынка. «Сегодня востребован один товар, а завтра – другой, – заявил замминистра. – Мы ведем консультации с коллегами из Белгорода, где вопросы разработки планов внутрихозяйственного землеустройства решены, для применения их подходов у себя».

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