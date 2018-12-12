Электронные трудовые книжки могут сделать обязательными уже с 2020 года

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Последняя версия законопроекта об электронных трудовых книжках предполагает переход на них уже с 2020 года. Об этом со ссылкой на внесенный Минтруда РФ в Правительство России документ пишет газета «Ведомости».

Ранее, как сообщало ИА «Татар-информ», предполагалось, что трудовые книжки будут вестись в электронном виде с начала 2021 года, но параллельно их можно будет вести в бумажной форме до 2027-го.

Новелла призвана уменьшить бумажный документооборот, избежать подделки документов и защитить трудовые права работников, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Позднее в пресс-службе Минтруда пояснили, что россияне смогут попросить своих работодателей сохранить их бумажные трудовые книжки до завершения трудовой деятельности. Однако на впервые поступающих на работу сотрудников будут заводить только электронные трудовые книжки, информирует ТАСС.

Отказ от переходного периода до 2027 года в ведомстве подтвердили.

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