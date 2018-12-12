Татар-информ

12 декабря 2018, 16:50

Экономика и финансы

Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

Экономика и финансы

Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

В основе решения лежит продукт «Октаплан» от компании «Примавера».

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). «Ростелеком» внедрил новое программное обеспечение — рабочее пространство для менеджеров по продажам. Теперь каждый клиент получает персональное предложение со стоимостью и перечнем услуг сразу после разговора с менеджером. Сотрудники компании уже используют новые возможности. В основе решения лежит продукт «Октаплан» от компании «Примавера».

«Октаплан» — облачное решение, которое можно охарактеризовать как единый центр компетенций по продажам. С его помощью менеджер по продажам узнает о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения.

Интерактивные сценарии переговоров помогают сотрудникам предложить нужное клиенту решение. Сразу после разговора генерируется персонализированное коммерческое предложение. В итоге менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.

«Создавая цифровую экономику, мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезным обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров: вся нужная информация на виду, либо ее можно получить в два клика, — говорит директор по маркетингу B2B ПАО “Ростелеком” Сергей Таболин. — Такая организация рабочего пространства позволяет повысить уровень сервиса. Когда сотрудник быстро и просто ориентируется в услугах, он быстрее обслуживает клиента и предлагает те условия и продукты, которые решат задачи конкретного бизнеса. А это именно то, что нужно нашим B2B-клиентам — чтобы ценили их время и понимали их бизнес».

«Наш продукт предназначен для менеджеров по продажам из крупного бизнеса. В этом сегменте информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются. Разрабатывая “Октаплан”, мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развертывание максимально быстрым. Коллеги из “Ростелекома” оценили такой подход, поэтому мы с ними отлично сработались. Сегодня продукт уже используется во всем отделе B2B-продаж», — отметил генеральный директор ООО «Примавера» Андрей Любачёв.

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ООО «Примавера» — разработчик программного обеспечения, предназначенного для малого, среднего и крупного бизнеса РФ. Ключевая особенность ПО от ООО «Примавера» — это простота.

Простота в использовании — продуктами могут пользоваться даже не продвинутые пользователи.

Простота в установке и интеграции — работы со стороны ООО «Примаверы» по интеграции, как правило, занимают около 1-2 недель.

Простота в запуске пилотного проекта — для старта необходимо лишь 1 человек из отдела маркетинга или продаж.

Продуктами ООО «Примавера» пользуются более 60 тыс.пользователей во всех регионах Российской Федерации.

ООО «Примавера» является членом АРПП «Отечественный софт».

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».


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