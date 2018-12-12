Автомобиль казанца, сбившего на «зебре» пешехода, отправили на штрафстоянку из-за долгов

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Елена Саляхова). Во время оформления ДТП сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у нарушителя есть долг в размере 60 тысяч рублей. Его автомобиль забрали на штрафстоянку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник отделения по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам ГИБДД УМВД России по Казани Александр Кожевников.

«ДТП произошло на улице Академика Павлова. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель наехал на пенсионера. Пострадавшего госпитализировали с ушибами ноги», – сообщил Александр Кожевников.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что у водителя много неоплаченных штрафов. Автомобиль нарушителя сразу же отправили на штрафстоянку, а мужчину – в отдел полиции.

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