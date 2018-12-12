Татар-информ

12 декабря 2018, 19:32

ОбществоЗдоровье и среда

В Татарстане откроется шестой в стране игровой парк для слабовидящих детей

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ОбществоЗдоровье и среда

В Татарстане откроется шестой в стране игровой парк для слабовидящих детей

Волонтеры подарят воспитанникам казанского реабилитационного центра «Ярдэм» новогодние подарки.

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). Первый инклюзивный игровой парк для слабовидящих детей откроется 15 декабря в Казани. Он станет шестым специализированным местом отдыха для ребят с ослабленным зрением в России, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Парк построен совместными усилиями Правительства Татарстана, администрации Казани, компании Coca-Cola в России и Фонда помощи детям “Обнаженные сердца“. Он находится на территории реабилитационного центра “Ярдэм“ и создан специально с учетом потребностей слабовидящих детей», – отмечается в сообщении ведомства.

Аналогичные парки уже успешно работают в пяти городах страны: Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Калининграде и Нижнем Новгороде. Главной целью проекта является развитие игровой и спортивной инфраструктуры в России для ребят с ограниченными возможностями.

Волонтеры проекта «Рождественский караван» подарят новогодние подарки для юных воспитанников реабилитационного центра «Ярдэм», а также проведут развлекательные мероприятия и познавательные мастер-классы. Открытие парка состоится по адресу: Казань, ул. Серова, д. 4-а. Начало мероприятия – в 13 часов.

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