В Роскачестве назвали лучшие приложения для покупки авиабилетов

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Диана Махмутова). Тестирование 20 самых популярных тревел-приложений в Google Play и App Store провели эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Приложения исследовались по 77 показателям. Специалисты проработали информацию о сотнях рейсов, приобретали и сдавали билеты, оценивали предоставляемый сервис.
В список лучших приложений от агентств попали: Trip.com, Tickets.ru, Tutu.ru, «Купибилет», OZON.travel.
Среди метапоисковиков выбраны: Aviasales , «Яндекс.Авиабилеты», Skyscanner.
В ходе эксперимента все приложения были признаны безопасными и не передающими персональные данные третьим лицам.