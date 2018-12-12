(Набережные Челны, 12 декабря, «Татар-информ»). В Челнах в местах повышенной аварийности планируют построить два подземных перехода, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В Челнах прошло заседание комиссии по дорожной безопасности, на котором выступил начальник местной Госавтоинспекции Радий Кадиков.

По его словам, за 11 месяцев 2018 года в городе зарегистрировано 548 ДТП с пострадавшими, при которых 12 человек погибли, 642 получили ранения средней тяжести. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП увеличилось на 68 фактов, количество раненых на 61 человека. При этом количество погибших снизилось на шесть человек.

Среди причин, по которым произошли столкновения на дорогах, были названы неудовлетворительные дорожные условия. Так, из-за стертой разметки на асфальте произошло 145 ДТП, из-за отсутствия знаков — 47, из-за отсутствия ограждений — 26, из-за плохой уборки дорог зимой — 25 происшествий.

Между тем, в городе делается немало для улучшения дорожных условий. Каждый год проводится капитальный ремонт одного основного проспекта и с десяток улиц. На следующий год челнинские власти планируют построить два подземных перехода в местах концентрации ДТП — на транспортной развязке в районе остановки «Пединститут» и возле железнодорожного вокзала.

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