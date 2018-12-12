Пользователи Instagram не смогут писать сообщения знаменитостям

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Разработчики Instagram анонсировали появление в 2019 году новой функции для отдельных аккаунтов, передает The Hollywood Reporter.

«Владельцы популярных Instagram-страниц смогут открывать доступ к Direct messages только для определенных лиц, то есть, теперь вы не сможете написать какой-нибудь условной Тейлор Свифт о том, как вы ее любите», — сообщает издание.

Пользователи соцсети могут расстроиться, что писать в директ знаменитостям больше не получится. Также в социальную сеть внедрят более детальную статистику профилей.

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