Татар-информ

12 декабря 2018, 17:32

Общество

Открытие и закрытие WorldSkills Kazan 2019 смогут увидеть все желающие

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Общество

Открытие и закрытие WorldSkills Kazan 2019 смогут увидеть все желающие

В рамках подготовки к чемпионату на Центральном стадионе отремонтируют инженерные сети и ряд объектов.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Впервые в истории WorldSkills International церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий смогут увидеть не только участники чемпионата, но и жители и гости Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Открытие и закрытие Worldskills Kazan 2019 пройдут на Центральном стадионе Казани, который вмещает 24 тыс. зрителей. Для тех, кто не попал на стадион, организуют прямую трансляцию шоу в Интернете. Церемония обещает быть технологичной, насыщенной спецэффектами и интерактивной, в ней примут участие около 500 артистов, рассказал замгенерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов Михаил Леонов.

В рамках подготовки к чемпионату на Центральном стадионе отремонтируют инженерные сети и ряд объектов.

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