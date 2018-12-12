Открытие и закрытие WorldSkills Kazan 2019 смогут увидеть все желающие

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Впервые в истории WorldSkills International церемонии открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий смогут увидеть не только участники чемпионата, но и жители и гости Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Открытие и закрытие Worldskills Kazan 2019 пройдут на Центральном стадионе Казани, который вмещает 24 тыс. зрителей. Для тех, кто не попал на стадион, организуют прямую трансляцию шоу в Интернете. Церемония обещает быть технологичной, насыщенной спецэффектами и интерактивной, в ней примут участие около 500 артистов, рассказал замгенерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов Михаил Леонов.

В рамках подготовки к чемпионату на Центральном стадионе отремонтируют инженерные сети и ряд объектов.

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