Выручка резидентов ОЭЗ «Иннополис» вырастет до 3 млрд рублей по итогам 2018 года

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Объем выручки резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» с 2015 года составил 4,62 млрд рублей, около 3 млрд рублей из них заработаны в 2018 году. Об этом сообщили «Татар-информ» в пресс-службе Министерства связи и информатизации Татарстана.

«В городе осуществляют свою деятельность 170 компаний, их них 86 – резиденты и партнеры особой экономической зоны с общим объемом заявленных инвестиций 5,94 млрд рублей. Прирост за 2018 год составил 3,7 млрд рублей», – сказали в пресс-службе. Как уточнили в министерстве, объем выручки резидентов и партнеров с 2015 года составил 4,62 млрд рублей, из них около 3 млрд рублей заработаны в 2018 году. «На территории ОЭЗ создано более 2 тыс. рабочих мест, в общей сложности компании перечислили налогов на сумму 739 млн рублей, из них 536 млн рублей в этом году», – уточнили в министерстве.

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Президента РТ Рустама Минниханова и Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на которой глава республики доложил о социально-экономической ситуации в регионе, ключевых показателях развития экономики, а также о ходе реализации проекта «Иннополис».

Сегодня Иннополис – это город, университет и особая экономическая зона. В городе ежедневно находятся 4 тыс. человек, заселено более 1 тыс. квартир в 18 многоквартирных домах. В детском саду, школе, лицее обучаются уже 692 ребенка – это на 60 больше, чем год назад.

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