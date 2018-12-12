Минниханов доложил Медведеву о развитии Иннополиса

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.

Рустам Минниханов доложил Медведеву о социально-экономической ситуации в регионе и о реализации в регионе республиканских программ и нацпроектов. Кроме того, на встрече обсудили ключевые показатели развития экономики Татарстана.

Президент РТ также рассказал Председателю Правительства о реализации проекта «Иннополис»: о том, как развивается самый молодой город России, а также о деятельности университета Иннополис.

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