Татар-информ

12 декабря 2018, 16:20

Официальная хроника

Минниханов доложил Медведеву о развитии Иннополиса

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Официальная хроника

Минниханов доложил Медведеву о развитии Иннополиса

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана встретился с Премьер-министром РФ.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве, сообщает пресс-служба главы республики.

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Рустам Минниханов доложил Медведеву о социально-экономической ситуации в регионе и о реализации в регионе республиканских программ и нацпроектов. Кроме того, на встрече обсудили ключевые показатели развития экономики Татарстана.

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Президент РТ также рассказал Председателю Правительства о реализации проекта «Иннополис»: о том, как развивается самый молодой город России, а также о деятельности университета Иннополис.

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