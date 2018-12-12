(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). За звание «Руководитель года — 2018» в Татарстане поборются 85 претендентов. Заседание конкурсной комиссии конкурса провел сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
«Всего к участию в конкурсе подали заявки 103 претендента — исходя из рекомендаций профильных министерств и ведомств, муниципальных образований, а также объединений работодателей и Федерации профсоюзов Татарстана. Номинантами конкурса стали 85 руководителей предприятий», — говорится в сообщении.
В этом году было создано две новые номинации конкурса — «За содействие развитию детского технического творчества» и «За цифровую трансформацию предприятия».
Конкурс проводится с 2002 года. Лауреатов в каждой номинации награждают дипломом за подписью Премьер-министра РТ и золотым нагрудным знаком с логотипом конкурса.