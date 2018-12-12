Суд обязал двоих челнинцев заплатить 40 тысяч рублей за танцовщиц из местного бара

(Набережные Челны, 12 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах суд обязал посетителей бара оплатить «угощение» танцовщиц на 40 тысяч рублей, сообщает городской суд.

Еще в декабре 2016 года двое челнинцев выпили в одном из местных баров алкоголя на 3 тысячи 300 рублей. Однако им предъявили не только этот счет, но и другой — за «угощение» коктейлями и сигаретами местных танцовщиц.

«Угощение» обошлось молодым посетителям в кругленькую сумму — 40 тысяч 140 рублей. Гости бара оплатить отказались, и тогда администрация питейного заведения подала на них в суд и выиграла дело. После чего челнинцы подали апелляционную жалобу.

На судебном заседании мужчины пояснили, что танцовщицы сами просили заказать им алкоголь и сигареты. При этом, со слов посетителей, девушки им сказали, что как работникам бара им запрещено здесь покупать данные наименования товаров, поэтому, им приходится просить посетителей сделать это за них.

«Они уверяли, что заплатят сами за заказанное», — сообщили челнинцы на суде.

Однако официант питейного заведения, давший показания на суде, сообщил, что заказ поступал именно от мужчин. При этом он ознакомил посетителей с ценами на коктейли и сигареты, но это друзей не остановило.

Суд, рассмотрев материалы дела, оставил в силе решение первой инстанции. Таким образом он признал требования точки общественного питания законными и обоснованными.

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