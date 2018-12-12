Татарстан изучает опыт Калининградской области по рибейтам в киноиндустрии

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Татарстан изучает опыт Калининградской области по рибейтам (компенсации части затрат кинопроизводителей – прим. Т-и). Об этом на заседании Комитета по социальной политике и культуре областной Думы рассказал министр культуры региона Андрей Ермак, сообщает портал FreeKaliningrad.RU.

«В частности, Татарстан запросил документы по рибейтам. Хотят и у себя ввести такую практику», – пояснил министр.

Пока Калининградская область остается единственным регионом России, где кинопроизводителям компенсируют часть их затрат.

Если в 2017 году на рибейты из областного бюджета было выделено 14,6 млн рублей, то в 2018-м – более 28 млн, а в 2019-м предполагается выделить уже 40 млн. Депутаты поддержали соответствующее увеличение расходов.

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