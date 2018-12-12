Из Казани в Минск будут ходить прямые поезда

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Казань и Минск свяжет новый железнодорожный маршрут, первый поезд из столицы Белоруссии в столицу Татарстана прибудет 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрут будет круглогодичным, время поездки составит 43 часа 58 минут. Из Минска поезд будет выезжать каждую среду в 21.55, прибытие в Казань — в 17.53 в пятницу. В обратном направлении поезд будет отправляться по субботам в 7.43, приезжая в понедельник в 5.13.

В поезде предусмотрены беспересадочные вагоны из Гомеля и Бреста в Казань.

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