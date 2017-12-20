Путин вручил госпремию основателю регистра доноров костного мозга и лаборатории в Татарстане

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин вручил государственную премию в области правозащитной и благотворительной деятельности основателю Национального регистра доноров костного мозга — президенту благотворительного фонда «Русфонд» Льву Амбиндеру.

Благодаря «Русфонду» в сентябре этого года в столице Татарстана открылась первая отечественная специализированная лаборатория по определению генной совместимости потенциальных доноров костного мозга.

Это первая и единственная в России лаборатория нового уровня с уникальным оборудованием, которая занимается первичным типированием потенциальных доноров и пополнением регистра.

В прошлом году за благотворительность госнаграду получил основатель хосписа и благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой в Казани Владимир Вавилов.

Сегодня потенциальным донором костного мозга может стать любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет. Сдать кровь на типирование и автоматически войти в регистр можно в ближайшем медицинском офисе «Инвитро».

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