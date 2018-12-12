(Набережные Челны, 12 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Пропавшую беременную 17-летнюю челнинку нашли в Казани, сообщили в пресс-службе УМВД по городу Набережные Челны.

С заявлением о розыске в полицию обратилась мать пропавшей. По ее словам, девушка ушла из дома еще 27 ноября, прихватив с собой минимум вещей. Связаться с ней по телефону родительнице так и не удалось. Про девушку известно было лишь то, что это не первый ее уход из дома.

В процессе розыска рассматривалась версия о том, что пропавшая могла уехать к своему сожителю в другой город.

Сегодня стало известно, что девушку нашли в Казани. И сообщили об этом ее матери для того, чтобы та смогла забрать несовершеннолетнюю домой.

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