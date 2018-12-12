(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). ГИМС РТ предупреждает о промоинах на озерах и реках республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В ГИМС сообщили, что процесс ледостава в республике еще не завершен. В условиях оттепели на некоторых водоемах все еще есть неоднородный лед, промоины и трещины.

«Наша задача выявить эти опасные места и предупредить об этом людей заранее», – отметил Главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

Специально для любителей подледной рыбалки была создана актуальная карта с опасными участками и обновленными данными по толщине льда на водных объектах Татарстана.

В ГИМС отмечают, что прежде чем выходить на лед, рыбакам все же следует дождаться устойчивых морозов.

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