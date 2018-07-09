Руководитель Федерации футбола Татарстана оценил воздействие ЧМ-2018

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Руководитель Федерации футбола РТ Александр Гусев прокомментировал влияние чемпионата мира 2018 года на татарстанский футбол.

«Чемпионат мира внес определенные коррективы в работу федерации в плане инфраструктуры, поскольку появилось пять новых полей с искусственным покрытием. Были и неувязки – перенос матчей в чемпионате из-за того, что во время мундиаля в Казань пускали не всех», – заметил он.

Впрочем, главное следствие ЧМ-2018 оказалось иным. «В этом году мы ощутили резкий скачок желающих заниматься футболом. Значительно увеличилось количество занимающихся детей от трех лет в частных школах с частными тренерами. Нас это даже немного беспокоит», – пояснил глава Федерации футбола РТ.

Также Гусев подвел итоги сезона 2018 года: «В целом за 2018 год федерация провела более 4 тыс. матчей, которые обслуживались судьями, на которые приходили зрители. Мы продолжаем развивать футбол независимо от возраста и пола игроков. Есть определенные успехи в футболе, и мы думаем, что эта тенденция продолжится в ближайшие годы».

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