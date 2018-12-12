В Елабуге проходят мастер-классы для родителей особенных детей

(Елабуга, 12 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге проходят мастер-классы по реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями с участием ведущих экспертов России. Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Моя семья, моя опора», который является победителем конкурса на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества.

В мастер-классах принимают участие родители из Елабуги, а также соседних городов – всего около 60 человек. По их словам, главное преимущество занятий – специалисты учат работать с особенными детьми дома.

«Мы с детьми находимся 24 часа в сутки, а специалисты буквально несколько часов в неделю могут побыть с нами. Очень важно самим дома уметь заниматься с детьми. Сегодня мы как раз учимся у специалистов применять разные техники и методики, а потом будем применять их при работе с нашими детьми дома», – рассказала Альбина Шириева из Набережных Челнов.

Организатором проекта является общественная организация молодежи и детей инвалидов «Планета Добра». Развивающие и обучающиеся занятия рассчитаны на десять дней. В них участвуют не только родители, но и дети. Мастер-классы ведут 25 специалистов, в том числе нейрохирург, дефектолог, специалист по адаптивной физической культуре, логопед, психолог и так далее.

«У каждого специалиста богатый опыт работы с особенными детьми не только в России, но и за рубежом. На этих мастер-классах мы обучаемся уникальным методикам, которые сможем дальше применять для развития своих детей», – отметила одна из организаторов мероприятия Юлия Ищук.

Развивающие и обучающие занятия построены таким образом, чтобы в доступной и игровой форме сформировать у детей необходимые навыки и знания, помочь им двигаться самостоятельно и раскрывать свой потенциал.

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