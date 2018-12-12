(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Верховный суд РТ оставил в силе приговор вожатому, осужденному за издевательства над воспитанниками, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установили, что летом прошлого года 20-летний вожатый детского лагеря «Берсут» наказывал своих воспитанников за малейшие провинности.

«Так, он регулярно выводил детей в фойе, где заставлял больше сотни раз приседать с «братским хватом», сидеть в позе «стула», принимать «упор лежа на локтях», а также испытывать другие чрезмерные нагрузки», – рассказали в прокуратуре.

Выяснилось, что двое из воспитанников имели отставание в психическом развитии, еще один страдал от кардиопатии и избыточной массы тела. В итоге трое парней, не выдержав издевательств, решили покончить с собой.

В итоге Мамадышский суд признал вожатого виновным по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Доведение до покушения на самоубийство путем жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства несовершеннолетнего».

Суд приговорил молодого человека к трем с половиной годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в три с половиной года.

Адвокат и осужденный обжаловали приговор в апелляционном порядке, однако Верховный суд РТ оставил приговор без изменения.

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