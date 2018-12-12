Минпромторг РФ предложил продлить эксперимент по маркировке сигаретных пачек

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Диана Махмутова). Министерство промышленности и торговли России рекомендует продлить эксперимент по маркировке сигарет до конца февраля 2019 года, заявил глава ведомства Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

Продлить эксперимент предлагается для плавного перехода с добровольной марки к обязательной.

«Мы до конца года проводим эксперимент, а маркировка с марта, вот, чтобы не было такого разрыва, а эксперимент продолжался, такое изменение внесем», — сказал Денис Мантуров.

В информационной системе зарегистрировано более 200 участников рынка, около 95% производителей всей табачной продукции РФ, промаркировано более 120 млн пачек сигарет.

Общеобязательная маркировка всех табачных изделий для защиты от контрафактной продукции стартует в России с 1 марта 2019 года.

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