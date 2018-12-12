В черном списке Росконтроля оказались 17 брендов сливочного масла

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Экспертный центр «Росконтроль» включил в свой черный список 17 брендов сливочного масла. Всего эксперты проверили 37 брендов, из которых шесть успешно прошли экспертизу по всем показателям, сообщается на сайте организации.

Эксперты отметили, что многие бренды были пойманы на замене молочного жира более дешевыми аналогами. На такой подлог пошли «Посейдон сервис», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Молочные узоры», «Му-у», «Простоквашино», «Вологодское из Вологды», «Дмитровский молочный завод».

В целом при проверке сливочного масла специалисты регулярно сталкиваются с фальсификацией, низким качеством продукции и нарушением требований безопасности, заметили в Росконтроле.

Впрочем, что касается требований безопасности, ситуация остается более или менее благополучной. «Продукция только двух брендов оказалась опасной для здоровья. В масле “То самое масло“ и “Кубанский молочник“ обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), признаки фекального загрязнения», – говорится в релизе центра.

Полностью с итогами проверки брендов сливочного масла можно ознакомиться по ссылке.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.