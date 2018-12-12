В Казани задержали мужчину, напавшего с пистолетом на 15-летнюю девочку

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Казани задержали 31-летнего мужчину, который возле одного из домов по улице Фучика напал на 15-летнюю девочку с пистолетом.

«10 декабря в дежурную часть отдела полиции "Азино-2" обратилась жительница Советского района с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного мужчины, который на улице угрожал ее несовершеннолетней дочери. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр, опросили потерпевших, свидетелей. Восстановив картину произошедшего, сотрудники смогли быстро напасть на след злоумышленника», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Казанец был задержан у себя дома. В квартире во время обыска оперативники обнаружили тот самый пистолет.

Мужчина свою вину признал, рассказал, что в тот момент был пьян.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

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