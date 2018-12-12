Главе татарстанской Росгвардии присвоили звание генерал-майора полиции

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Главе татарстанской Росгвардии Рустему Гумерову присвоили звание генерал-майора полиции, сообщается на сайте Росгвардии РФ.

Сегодня указом Владимира Путина «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий» звания присвоили нескольким военнослужащим и сотрудникам Росгвардии РФ.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов поздравил офицеров и пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе.

В 1995 году Рустем Гумеров начал свою службу в органах внутренних дел. В 2011 году стал начальником службы безопасности Президента РТ, а в 2016 году занял пост главы Росгвардии Татарстана.

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