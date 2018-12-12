В Казани на ярмарке вакансий представят рабочие места для инвалидов

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Городская ярмарка вакансий пройдет завтра, 13 декабря, в Казани. На ней в том числе будут представлены рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В работе ярмарки примут участие 27 предприятий. В их числе Казанский авиационно-технический колледж имени П. В. Дементьева, Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ, ГосНИИХП, Казанский электромеханический завод, Ак Барс Банк, “Нэфис-Биопродукт“, Служба экстренных вызовов-112 и другие», – говорится в сообщении ведомства.

Всего посетителям будет предложено 1300 вакансий предприятий и организаций Казани. Соискатели смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий и получить консультации по интересующим их вопросам.

Ярмарка будет работать с 10 до 14 часов в здании ИТ-парка.

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