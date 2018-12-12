КАМАЗ отсудил у челнинского МУП «Электротранспорт» более 78 млн рублей

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Лизинговая компания «КАМАЗ» выиграла суд против набережночелнинского муниципального предприятия «Электротранспорт». Татарстанский арбитраж полностью удовлетворил иск на 78,9 млн рублей, говорится в картотеке на официальном сайте суда.

В карточке дела также отмечены подробности разбирательства. Согласно приложенным документам, итоговая сумма иска состоит из двух частей. Первая часть в размере 70,6 млн рублей – сумма долга «Электротранспорта» перед лизинговой компанией. Еще 8,3 млн рублей – это пени, набежавшее по основному долгу ответчика.

Кроме того, на сайте суда указано, что нынешнее разбирательство началось еще в начале октября текущего года – исковое заявление поступило более двух месяцев назад.

Как ранее писало ИА «Татар-информ», долг «Электротранспорта» образовался из-за просрочки платежей за лизинг 190 городских автобусов «НЕФАЗ», полученных предприятием еще несколько лет назад.

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