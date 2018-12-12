Боксер Лебедев в Казани объяснил, почему предложил Кокорину и Мамаеву себя в качестве жертвы

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев объяснил корреспонденту ИА «Татар-информ», почему предложил футболистам Кокорину и Мамаеву себя в качестве жертвы хулиганского нападения.

«Если хотят драться, пусть дерутся с теми, кто это умеет», — сказал Лебедев. При этом он пояснил, что не осуждает поступок футболистов, поскольку чиновники сами могли спровоцировать конфликт. «Здесь надо разобраться. Неизвестно, что сказали господа чиновники футболистам перед дракой. Если рассматривать вариант, что Мамаева и Кокорина как-то оскорбили в тот момент, задели, что называется, за живое — это одно. Если мы имеем дело с банальным пьяным дебошем — это другое», — пояснил чемпион мира.

Денис Лебедев уточнил, что он не сторонник библейского наставления «тебя ударят по щеке, а ты подставь другую». «Я считаю, что добро должно быть с кулаками. Когда сестру футболиста Зидана прямо на поле во время матча оскорбил Матерацци, он ударил его головой в грудь. Да, его наказали, но с моей точки зрения это был мужской поступок», — пояснил свою позицию боксер.

Ранее Денис Лебедев в одной из соцсетей прокомментировал драку футболистов Мамаева и Кокорина с двумя сотрудниками федеральных ведомств. «Я тоже чиновник. Депутат города Чехова, ну пусть меня изобьют. Хотя бы попробуют», — написал Лебедев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.