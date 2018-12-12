«Зенит-Казань» разработал логотип «Финала четырех» Кубка России по волейболу

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). C 14 по 15 декабря Казань примет «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Казанский «Зенит» сыграет с прошлогодним финалистом Кубка России «Кузбассом», а петербургский «Зенит» встретится с «Факелом», который на данный момент идет вторым в Суперлиге.

«Зенит-Казань» впервые разработал логотип «Финала четырех» российского турнира. На нем изображены силуэты главных достопримечательностей Казани, которые находятся в Кремле, а также логотипы Всероссийской федерации волейбола и Кубка России.

Билеты на «Финал четырех» Кубка России по волейболу продаются на первый игровой день в формате MatchDay, включающем оба полуфинальных матча, а 15 декабря только на титульный матч. Абонемент на весь турнир будет включать в себя все три встречи, при этом он гораздо выгоднее по цене.