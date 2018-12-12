(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Руководитель Комитета детско-юношеского футбола Андрей Сергеев в рамках отчетной конференции Федерации футбола Татарстана провел анализ работы комитета в течение 2018 года.

«В 2018 году мы впервые провели турнир Республики Татарстан среди юношей. При подготовке команд мы решили отказаться от двойного возраста, получалось, что играют футболисты разных лет. В этом сезоне случилось большое количество перенесений матчей. Они обусловлены проведением чемпионата мира по футболу. Поэтому предварительные этапы начались через 1-2 дня после группового. По этому поводу проведена работа», — сообщил Сергеев.

Также руководитель Комитета детско-юношеского футбола пообещал продолжить проведение Кубка Татарстана: «Впервые провели кубок среди юношей. Получили по нему положительные отзывы, поэтому продолжим развиваться в этом направлении».

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