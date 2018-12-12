Татар-информ

12 декабря 2018, 22:45

Общество

К концу года на рынке труда Татарстана сократилось число вакансий

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Общество

К концу года на рынке труда Татарстана сократилось число вакансий

В республике зарегистрировано более 10 тыс. безработных.

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). К концу года на рынке труда Татарстана сократилось число свободных вакансии. Об этом свидетельствует информация пресс-службы Минтруда РТ.

Согласно данным на начало текущей недели, на каждого безработного жителя республики приходится условно 3,8 вакансии. Еще две недели назад этот показатель составлял 4,1. Благоприятная ситуация на рынке труда республики складывалась в начале сентября, когда на каждого безработного приходилось 4,4 свободных вакансии.

«В Татарстане в начале текущей недели насчитывается 10 тыс. 59 официально зарегистрированных в службах занятости населения безработных, что на 213 человек больше, чем на прошлую отчетную дату. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,49% от численности рабочей силы», – говорится в сообщении Минтруда РТ.

За минувшие семь дней признаны безработными 646 жителей республики. 611 из них ранее имели работу, а 67 приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата.

 

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