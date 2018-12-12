Инклюзивный концерт и интеллектуальные конкурсы: в Казани пройдет Inclusive fest

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова совместно с партнерами по инклюзивному образованию проводит 13-14 декабря 2018 года инклюзивный фестиваль Inclusive fest, в рамках которого пройдет IV Международная олимпиада школьников и студентов по социокультурной инклюзии Inclusive Art, молодежные инклюзивные игры, различные мастер-классы и инклюзивный концерт.

Целью мероприятия является развитие идей инклюзивного образования, инклюзивного искусства и инклюзивного общества. Мероприятие проводится два дня и включает в себя как интеллектуальные конкурсы (IV Международная олимпиада школьников и студентов по социокультурной инклюзии Inclusive Art), так и спортивные мероприятия (молодежные инклюзивные игры), и творческие мастерские.

Данное мероприятие проводится на базе МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия № 180» Советского района г. Казани, которая расположена по адресу ул. пр. Победы д.212В, Казань, Республика Татарстан.