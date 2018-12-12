В Татарстане замены требует треть сетей водоснабжения

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане износ сетей водоснабжения составляет 49,3%. Замены требуют более 29% сетей водоснабжения. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильдус Насыров.

В Татарстане имеется 2 тыс. 393 водозабора и 3 тыс. 201 артезианская скважина. Протяженность водопроводных сетей превышает 17,9 тыс. км.

В республике с 2010-го по 2018 год по программе «Улучшение обеспеченности водоснабжением населения РТ» было освоено 5,77 млрд рублей. За девять лет построено и реконструировано 2330,64 км водопроводных сетей, 301 водонапорная башня и 313 артезианских скважин, рассказал докладчик.

Ежегодный лимит финансирования госпрограммы «Улучшение обеспеченности водоснабжением населения РТ» составляет 650 млн рублей, отметил замминистра.

«Минимальный объем средств, выделенных на муниципальный район, – 8,7 млн рублей на строительно-монтажные работы», – добавил он.

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