«Татнефть» поставит аэропорту «Бегишево» авиатопливо на 1,5 млрд рублей в 2019 году

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» закупит у компании «Татнефтьавиасервис» авиатопливо на 1,5 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что закупка осуществлена у единственного поставщика. Срок действия контракта – с 1 января по 31 декабря 2019 года.

ООО «Татнефтьавиасервис» было создано в 1998 году при участии ОАО (ныне ПАО) «Татнефть», говорится на сайте компании.

В договоре отмечается, что авиационное топливо изготовлено на заводе АО «ТАНЕКО». Авиационный керосин производится на комбинированной установке гидрокрекинга, запущенной в коммерческую эксплуатацию в марте 2014 года.

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