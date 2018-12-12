«Татнефть» поставит аэропорту «Бегишево» авиатопливо на 1,5 млрд рублей в 2019 году

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Аэропорт «Бегишево» закупит у компании «Татнефтьавиасервис» авиатопливо на 1,5 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Отмечается, что закупка осуществлена у единственного поставщика. Срок действия контракта – с 1 января по 31 декабря 2019 года.
ООО «Татнефтьавиасервис» было создано в 1998 году при участии ОАО (ныне ПАО) «Татнефть», говорится на сайте компании.
В договоре отмечается, что авиационное топливо изготовлено на заводе АО «ТАНЕКО». Авиационный керосин производится на комбинированной установке гидрокрекинга, запущенной в коммерческую эксплуатацию в марте 2014 года.