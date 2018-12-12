Три поселка и более сотни домов в Советском районе Казани на сутки останутся без воды

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Завтра, 13 декабря, в Советском районе Казани на сутки отключат водоснабжение из-за работ на сетях, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воды не будет с 9 утра 13-го до 9 утра 14 декабря. Речь идет о домах, расположенных по улицам Аббасова, Качаклыр, Курынова, Ковыльная, Мухамедьяра, Нежметдинова, Рахлина, Умырзая, Туганлык, Бигичева, Файзи и Мамадышский тракт, а также на проспекте Победы и в переулке Дуслык. Воду также отключат в школе № 175 и в спорткомплексе «Мирас».

Без воды останутся и все дома в поселках Константиновка, Самосырово и Малые Клыки.

По заявкам жителей будут размещать автоцистерны с водой.



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