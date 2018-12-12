Артур Шипилов

12 декабря 2018, 13:36

Спорт

Глава Федерации футбола Татарстана: На республиканские матчи приходит меньше 120 болельщиков

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Спорт

Глава Федерации футбола Татарстана: На республиканские матчи приходит меньше 120 болельщиков

Фото: Артур Шипилов

В Казани прошла отчетная конференция татарстанской Федерации футбола.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Руководитель Федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев отметил низкую посещаемость матчей болельщиками. Об этом он сообщил на ежегодной отчетной конференции Региональной общественной организации «Федерация футбола Республики Татарстан».

«Мужские команды стали более профессиональны. И игроки, и тренеры говорят, что качество игры в чемпионате выросло. Тревожит посещаемость стадионов, в среднем в этом году приходило меньше 120 болельщиков», — рассказал Гусев.

Также он сообщил об обстановке в татарстанском футболе, подводя итоги 2018 года. «Количество игроков в женских коллективах, и взрослых, и детских, увеличивается. Мы поддерживаем эту тенденцию, потому что есть некоторые успехи. В этом году появились соперники у команды “Мирас”, в отличие от прошлых лет. Я знаю, что одна из футболисток этого коллектива вызвана в сборную России, это говорит об уровне татарстанского футбола», — прокомментировал руководитель Федерации футбола Республики Татарстан.

Гусев высказал недовольство касательно пляжного футбола: «Пляжного футбола как не было, так и нет. В этом году даже турнир не проводился, потому что ни одна команда не подала заявки. Наши футболисты одни из лучших в мире, но спортсменов из Татарстана там нет».

«Сейчас в Казани на высоком уровне, играет много ветеранских команд. Играют они с полной отдачей, потому что футбол есть футбол. После каждого турнира участники оставляют теплые отзывы. Есть проблема в ветеранском футболе. Играют одни и те же команды», — сообщил Гусев о турнирах для футболистов 35, 45 и 55 лет.

Далее в процессе конференции была проведена церемония награждения победителей и призеров чемпионатов и первенств Татарстана, а также обладателей индивидуальных призов.

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