ПФР: Студентам очных отделений продлят выплаты по потере кормильца

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Егор Никитин). Студенты, получающие пенсию по потере кормильца и зачисленные на очные отделения вузов и профессиональных училищ, имеют право на продление выплат. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ПФР в Советском районе Казани.

Там отметили, что для продления выплат студентам-очникам нужно предоставить соответствующую справку в отделение ПФР.

«Речь идет о детях – получателях пенсий по случаю потери кормильца, которые достигли 18 лет, окончили школу и уже поступили в высшие или средние специальные учебные заведения. Достаточно принести в Пенсионный фонд справку один раз, в начале обучения, после этого информация о студенте поступает в рамках информационного взаимодействия между ПФР и учебным заведением», – объяснили в ведомстве.

Там напомнили, что право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. Выплаты идут несовершеннолетним детям, а также детям, которые учатся на очной основе в образовательных учреждениях всех типов и видов.

Пенсия перестанет начисляться в двух случаях – при окончании учебы или при достижении студентом 23-летнего возраста.

«При отчислении с очного отделения, переводе на заочное отделение, окончании учебы или достижении студентом 23-летнего возраста выплата пенсии по закону прекращается. О прекращении учебы студент должен немедленно сообщить в территориальный орган ПФР. Если произойдет переплата, то Пенсионный фонд будет вынужден взыскать неправомерно полученные средства», – подчеркнули специалисты ведомства.

В заключение они добавили, что на сегодняшний день в Советском районе Казани пенсию по потере кормильца получают более 2,5 тыс. человек.

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