В РТ определили занятые борщевиком зоны и выделят средства на борьбу с ним

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане определены зоны, занятые борщевиком Сосновского. На уничтожение опасного сорняка в 2019 году выделят 10 млн рублей.

Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ильдус Габдрахманов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«На сегодня мы завершили выявление зон с этим сорняком для ведения работ по их искоренению. На эти цели в бюджете АПК на 2019 год предусмотрено 10 млн рублей. Мы приступаем к уничтожению», – пояснил докладчик.

По его словам, распространение борщевика Сосновского стало для России большой проблемой. «Этот сорняк есть и у нас, пока на небольших площадях – около 536 га», – заметил Габдрахманов.

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) – крупное травянистое растение, способное вызывать сильные и долго не заживающие ожоги.

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