В Елабуге установят елку с фотографиями и пожеланиями детей

(Елабуга, 12 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В фойе администрации Елабуги установят елку с фотографиями и мечтами детей с ограниченными возможностями здоровья.

Каждый руководитель в преддверии праздника сможет попытаться осуществить их новогодние пожелания. С таким предложением на общегородской планерке выступила заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

По ее словам, во многих семьях большая часть денег уходит на покупку лекарств, не у всех есть возможность покупать новогодние подарки. «Этим семьям можно оказать любую посильную помощь. Благодаря акции мы с вами сможем осчастливить детей перед Новым годом», – обратилась к собравшимся Рыбакова.

Глава Елабужского района Геннадий Емельянов поддержал инициативу, отметив при этом, что такая помощь должна оказываться не только в рамках Декады инвалидов или под Новый год, а регулярно.

«Даже если бы каждый из 185 здесь сидящих руководителей внес тысячу рублей, мы бы смогли оказать посильную помощь этим детям. Про благие дела необязательно всем рассказывать, у нас есть прекрасные примеры, когда руководители без всякой огласки курируют семьи, где воспитываются больные дети», – подытожил глава района.

В Елабуге 7 декабря прошел «Марафон добрых дел», в рамках которого была оказана поддержка 39 семьям.

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