Музыканты Илья Барамия и Митя Бурмистров представят релизы на «Tat Cult Lab / музыка»

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В Казани 15 декабря стартует музыкальная арт-лаборатория «Tat Cult Lab / музыка». Темой проекта станет «Новая татарская музыка современного мегаполиса», сообщают организаторы.
В лектории «Телеграф Space» 15, 16 и 21 декабря состоятся образовательные мастер-классы и лекции, которые проведут электронный музыкант Александр Горячев (Москва) и саунд-дизайнер, композитор, звукорежиссер и основатель Института звукового дизайна, студий SoundDesigner.pro и Sound Sunday Василий Филатов (Москва).
Перед участниками также предстанут музыкальный продюсер и микс-инженер Роман Уразов (Санкт-Петербург) и электронный музыкант, битмейкер и звукорежиссер Илья Барамия, участник дуэта «Аигел» (Санкт-Петербург).
Своим опытом поделятся и казанские эксперты – музыкант и клипмейкер Митя Бурмистров, поэт Ренат Харис, композитор Эльмир Низамов и другие.
21 декабря организаторы, эксперты и кураторы проекта обсудят будущее татарской музыки с участием организаторов, кураторов и приглашенных экспертов лаборатории. Вход на лекции и круглые столы свободный.
Результатом десятидневной работы станет концерт, на котором участники музыкальной лаборатории выступят на сцене бара «Соль» с собственными релизами – он состоится 25 декабря.
Прием заявок желающих принять участие в музыкальной лаборатории осуществляется до 15 декабря по адресу: http://tatcult.ru/tatcultlab-music#.