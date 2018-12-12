ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в ежегодной премии Cbonds Awards

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). ВТБ Капитал стал лауреатом ряда номинаций ежегодной премии Cbonds Awards. Награждение прошло в рамках «XVI Российского облигационного конгресса» в Санкт-Петербурге.

В частности, ВТБ Капитал стал лучшим российским инвестиционным банком на рынке еврооблигаций, а также занял лидирующие позиции в таких категориях, как «Лучшая команда sales на рынке облигаций», «Лучший трейдинг на рынке облигаций», «Лучший инвестиционный банк по работе с I эшелоном заемщиков», «Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ».

Кроме того, ряд транзакций ВТБ Капитал был признан лучшим на рынке:

• Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций в качестве организатора выпуска Роснефти

• Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных / муниципальных облигаций в качестве организатора выпуска Красноярского края

• Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций в качестве организатора выпуска РусГидро

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Команде ВТБ Капитал удалось успешно адаптировать продуктовый ряд в соответствии с меняющимися рыночными условиями, что позволяет нам предлагать клиентам оптимальные финансовые решения и осуществлять качественные транзакции, которые привлекают широкий круг инвесторов. Нам очень важно, что участники рынка в очередной раз отметили уникальную экспертизу и профессионализм команды ВТБ Капитал».

Cbonds Awards — первая рыночная награда, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.

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