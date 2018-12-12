Госдума разрешила россиянам бесплатно рыбачить на водных объектах общего пользования

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве. Проект был инициирован Правительством страны, сообщает ТАСС.

Теперь россияне смогут бесплатно рыбачить на водных объектах общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных законом. На объектах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, любительское рыболовство осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. При этом должна соблюдаться суточная норма вылова водных биоресурсов определенного вида, что определяется правилами рыболовства.

Документ затрагивает интересы более 20 млн рыбаков-любителей, подчеркнул глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Ограничения для любительского рыболовства прописаны законом для территорий, которые были отданы государством под товарную аквакультуру, а также для особо охраняемых природных территорий и национальных парков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Госдуме решили не вводить плату за любительскую рыбалку.

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