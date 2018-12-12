В России на 6% выросло число людей, готовых к переезду для трудоустройства

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Диана Махмутова). На 6% выросла доля россиян, готовых к переезду для трудоустройства, на 4% — тех, кто не исключает возможности переезда. Это следует из данных опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, сообщает РИА Новости.

«За год отношение россиян к трудовой миграции стало положительным, однако в целом переезд по-прежнему не рассматривают 67% россиян», – говорится в результатах исследования.

Чаще всего готовы к переезду жители малых городов и поселков. Готовность сменить место жительства для работы зависит также и от пола и возраста опрошенных граждан. Мужчины чаще готовы к переезду, чем женщины (63% против 56%). Готовность переезда в возрастной группе россиян от 18 до 24 лет — 53%, а в группе от 45 до 54 лет — 23%.

В октябре 2018 года в исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек из 140 населенных пунктов в 42 регионах России.

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