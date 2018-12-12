В шести моногородах Татарстана наблюдается рост количества безработных

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). В шести моногородах Татарстана – Чистополе, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске и Камских Полянах – за неделю увеличилось число безработных. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«По последним данным в Чистополе насчитывается 234 официально зарегистрированных безработных гражданина, что на 62 человека больше, чем на прошлую отчетную дату. За прошедшую неделю увеличилось количество безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Нижнекамске и Камских Полянах», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно данным на начало недели, в центрах занятости населения этих шести городов в общей сложности официально зарегистрированы 3048 человек.

За минувшую неделю число безработных не изменилось лишь в Менделеевске, где в службе занятости зарегистрированы 55 человек, ищущих работу.

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