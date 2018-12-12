(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Двое жителей Высокой Горы пытались перебросить через забор ИК № 19 пакет с гашишем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Сотрудники оперативных подразделений ИК № 19 и Управления ФСИН России по РТ совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли попытку переброса наркотического вещества на территорию колонии», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Двоих жителей поселка Высокая Гора, одному из которых 32 года, а другому – 31 год, задержали возле забора исправительной колонии. При досмотре у мужчин обнаружили сверток с веществом коричневого цвета. Проведенная экспертиза установила, что в пакете находился гашиш, весом 19,3 г.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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