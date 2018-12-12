Глава Минспорта РФ предложил провести первые Игры стран СНГ в Казани

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Глава Минспорта России Павел Колобков предложил провести первые Игры стран СНГ в Казани в 2020 году. Об этом он заявил на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, сообщает ТАСС.

«Мы готовы выступить организаторами первых Игр стран СНГ и провести их в 2020 году в Казани», — сказал Колобков.

По его словам, совместная организация спортивного мероприятия такого масштаба сможет доказать, что спорт — это «уникальный инструмент», способный объединить людей разных стран, мировоззрений и культур.

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