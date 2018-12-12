Проект Татарстана «Зеленый Фитнес» победил в международном конкурсе

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Проект Татарстана «Зеленый Фитнес» выиграл международную премию в сфере коммуникаций Eventiada IPRA GoldenWorldAwards 2018.

Первое место республиканскому проекту дали за вовлечение людей в массовый спорт.

«Это уже третья крупная победа проекта в 2018 году: зимой этого года "Зеленый Фитнес" был отмечен победой во втором грантовом конкурсе Фонда президентских грантов, а в феврале было получено 1-е место в Региональной премии по связям с общественностью "Серебряный Лучник – Приволжье"», – отметил директор по PR и внешним коммуникациям «Корпорации активной молодежи» Егор Рафиков.

Международная премия вручается с 2011 года и сегодня является крупнейшей в Восточной Европе в сфере коммуникаций. В этом году в Eventiada IPRA GWA участвовали проекты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Хорватии и Эстонии.

Татарстанцы обошли белорусский проект «Бегущие города», свердловский «Медицина без табака», московский «Забота о главном» и челябинский «Территория здоровья».

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